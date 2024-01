Concurso PMDF: sai resultado preliminar do teste de aptidão física

YR Yasmin Rajab

O resultado poderá ser consultado individualmente pelo candidato por meio do site do Instituto AOCP - (crédito: Millai Farkas CCS/PMDF)

Está disponível o resultado preliminar do teste de aptidão física do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para oficiais militares da saúde (médicos, dentistas e veterinários) e capelães.

O documento foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF), desta quarta-feira (24/1), onde estão disponíveis os nomes dos candidatos aprovados na etapa.

O resultado poderá ser consultado individualmente pelo candidato também no site do Instituto AOCP, onde constará a filmagem do teste.

A PMDF oferta 46 oportunidades, distribuídas entre diversas especialidades médicas, odontológicas e veterinárias, sendo elas: psiquiatria, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia, oftalmologia (várias áreas), ginecologia, hematologia, angiologia, oncologia clínica e veterinária (equinos).



Os nomeados desempenharão as seguintes atividades: atendimento clínico, emergencial, ambulatorial, cirúrgico; perícias médicas ou odontológicas; plantões internos; atividades médicas, veterinárias ou odontológicas em eventos policiais internos e externos; assinatura de laudos de necropsias para os veterinários, bem como atividades próprias do oficial policial militar; e demais legislações correlatas.

O concurso é composto por provas objetivas, redação, teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica, avaliação de títulos e sindicância da vida pregressa e investigação social.