Concurso do MPU terá vagas para todos as áreas da instituição

CB Correio Braziliense

Ainda não há previsão de quando será o concurso do MPU, que pretende selecionar mais de 300 candidatos. Foto mostra sede do MPU, em Brasília -

Um concurso com vagas para todas as áreas da estrutura do Ministério Público da União (MPU) pode estar próximo. A informação foi passada pelo secretário-geral adjunto do órgão, Paulo Santiago, que se reuniu com o diretor executivo do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e ESMPU (SindMPU), Renato Cantoni, na quinta-feira (7/3).

Entre os cargos previstos na nova seleção está o de Polícia do MPU. Essa função foi criada no final de 2022, conforme a portaria nº 202. Um possível concurso do MPU teria de ser para nível superior, já que todas as carreiras na instituição demandam terceiro grau completo.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA 2024), haverá a oferta de 323 vagas para o MPU. O total de vagas será dividido entre o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Militar (MPM), além da Escola Superior.