Concurso Polícia Científica PR: inscrições estão abertas até 10 de março

FA Francisco Artur

Concurso para Polícia Científica do Paraná vai ofertar 30 vagas de nível superior - (crédito: Reprodução/Governo do Paraná)

As inscrições para o concurso da Polícia Científica do Paraná serão encerradas no próximo dia 10 de março. De acordo com o edital, estão abertas 30 vagas para o cargo de perito oficial criminal. Os salários variam entre R$ 14.761,55 e R$ 21.087,93.

A organização do certame ficará por conta do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A prova objetiva está agendada para o dia 21 de abril de 2024. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pelo site do IBFC. O valor da taxa de inscrição é de R$ 240,00.

Estão isentos da taxa os candidatos que comprovarem que estão cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, doadores de medula óssea e eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Paraná.

No cargo de policial científico do Paraná, a jornada de trabalho pode ser de 20 ou 40 horas semanais. Os requisitos para participar do certame são ter nível superior completo com especialização, para funções específicas, além de ter a Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir veículos automotores na categoria mínima “B”, regular e dentro do prazo de validade.

O Concurso Público será composto por prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, investigação social, inspeção de saúde e prova de títulos. As avaliações objetivas terão 40 questões de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.