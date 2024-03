Concurso Emater: confira locais de prova do certame

CB Correio Braziliense

Na foto, Loiselene Trindade, diretora da Emater. Ela caminha sobre plantações em terras agrícolas no Distrito Federal - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A organização do concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater) divulgou os locais de realização das provas do certame, previsto para este domingo (10/3) e no o próximo, no dia 17 de março. Serão 126 vagas ofertadas, de níveis médio e superior. Os salários variam entre R$ 5.218,063 e R$ 6.310,06, mais acréscimos de vantagens previstas no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Para descobrir o local da prova, o candidato deve entrar no site oficial do IADES, clicar em "Ambiente do candidato", na parte esquerda da barra superior, e realizar o login. Além do local de prova, o candidato também consegue ter acesso ao comprovante de inscrição.

Dentre o total de oportunidades, serão 35 para início imediato e as outras 91, para o cadastro reserva. Nos dias do concurso, os candidatos devem comparecer ao local com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, além de comprovante de inscrição e documento de identificação original. As provas destinadas aos cargos de nível superior serão aplicadas neste domingo, enquanto os de ensino médio, no dia 17.

O edital do concurso da Emater-DF foi lançado em 20 de setembro de 2023 e retificado em 10 de janeiro deste ano.