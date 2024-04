Concurso TJMA tem edital publicado com 41 vagas; veja detalhes

CB Correio Braziliense

Tribunal de Justiça do Maranhão - (crédito: Reprodução/Tribunal de Justiça do Maranhão)

O edital de concurso público para o Tribunal de Justiça do Maranhã (TJMA) foi publicado com a oferta de 41 vagas. Os salários que vão de R$ 4.960,21 a R$ 7.724. Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 29 de abril a 3 de junho no site da banca organizadora, Instituto Consulplan.

As taxas de inscrição são de R$ 70,00 para técnico judiciário, R$ 90 para oficial de justiça e R$ 100 para concorrer a um cargo de analista do judiciário. O pedido de isenção de taxa deve ser feito entre os dias 29/4 a 02/6. As provas serão aplicadas no dia 14 de julho para os candidatos aos cargos de analista, técnico judiciário e 21 de julho para os que vão tentar a uma vaga de técnico administrativo.

Etapas



O concurso do TJMA consistirá na aplicação de provas objetivas, discursivas e avaliações de títulos. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas na capital São Luís e nos municípios maranhenses de Imperatriz e Caxias. Os candidatos vão responder questões de conhecimentos gerais e específicos.