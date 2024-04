CNU: distrital pede gratuidade e ampliação do metrô no dia da prova

YR Yasmin Rajab

Exame será aplicado em 5 de maio, em um domingo, quando as estações encerram os serviços às 19h - (crédito: )

O deputado distrital Max Maciel (PSol-DF) enviou um ofício à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), solicitando a gratuidade do metrô e que o horário de funcionamento seja ampliado no dia da prova do Concurso Nacional Unificado.

A exame será aplicada em 5 de maio, em um domingo, quando as estações encerram os serviços às 19h. O exame terminará às 18h.

Ao Correio, o deputado informou que ainda não teve resposta da Semob e que será marcada uma conversa com a direção para discutir a medida.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informou ao Correio que, devido à quantidade de inscritos para o referido certame, a pasta já estava elaborando alguns ajustes nas linhas de ônibus para a data do concurso. Sobre a solicitação do parlamentar, a Semob destaca que vai prestar todos os esclarecimentos ao deputado no prazo estabelecido.

O Concurso Unificado ocorrerá durante o turno matutino e vespertino. Pela manhã, os portões abrirão às 7h30 e fecharão às 8h30. As provas começarão às 9h, no horário de Brasília, e serão encerradas às 11h30.

No turno vespertino, os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h. Os exames começarão às 14h30 e terão duração de 3 horas e meia, até às 18h.

A realização do CNU tem sido um dos objetivos do Ministério de Gestão e da Inovação. Para garantir a logística do certame, serão estabelecidas redes de conexão entre órgãos da administração pública federais e estaduais, como a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional (FN) e Secretarias de Segurança Pública Estaduais.