Marinha adia concurso público para fuzileiros em função da calamidade no Sul

HL Henrique Lessa

Escola Naval - (crédito: Divulgação Marinha do Brasil )

A Marinha do Brasil decidiu adiar o concurso público para a seleção de ingressos nas turmas de 2025 do curso de formação de soldados fuzileiros navais previsto para acontecer nesta terça-feira (7/5). Segundo a força naval, o certame foi transferido para acontecer no dia 21 de maio.

A Marinha justificou a decisão em função da situação de calamidade que vive o estado do Rio Grande do Sul. A comunicação que adia a seleção informa que os candidatos do estado gaúcho sofrem com grande dificuldade de chegar aos locais onde seriam aplicadas as provas em função das dificuldades de acesso em diversas regiões do estado.

Segundo a nota da Força para mais informações, os candidatos podem contatar as unidades aplicadoras das provas conforme consta no edital do concurso.

“Dessa forma, o calendário do Concurso Público de Admissão às Turmas I e II/2025 do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais foi reprogramado nos termos do item 4.8 do Edital publicado no DOU nº 3 de 04 de janeiro de 2024. Informamos que em caso de dúvidas, os candidatos podem estabelecer contato com os Órgãos Executores da Seleção (OES) listados no Anexo A do Edital”, diz a nota da Marinha.