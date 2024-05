Governo adia o Concurso Nacional Unificado em todo o país

RH Rosana Hessel YR Yasmin Rajab

Decisão foi tomada devido ao estado de calamidade pública vivenciado pelos moradores do Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução EPTC)

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será adiado. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (3/5), por conta do estado de calamidade pública vivenciado pelos moradores do Rio Grande do Sul. O exame seria aplicado neste domingo (5/5), em 228 municípios do país.

O presidente Lula resolve chamar ministros Esther Dweck (MGI) e Paulo Pimenta (Secom) no Palácio do Planalto para deliberar sobre adiamento do Concurso Unificado. O anúncio deverá ser feito após a reunião.

Matéria em atualização.