Concurso da Caixa é adiado no Rio Grande do Sul

MB Maria Beatriz Giusti

A Caixa garante que o adiamento das provas no estado não prejudicará a isonomia dos candidatos - (crédito: Divulgação)

A Caixa informou nesta sexta-feira (10/5) que adiou o certame no estado do Rio Grande do Sul devido a situação de calamidade do estado. O concurso ainda acontecerá no dia 26 de maio para o restante do Brasil, mas permanece sem data para os gaúchos.



A Caixa garante que o adiamento das provas no estado não prejudicará a isonomia dos candidatos. Mais de 1,2 milhões de candidatos de todo o país se inscreveram para o concurso com mais de 4 mil vagas.



Na semana passada, o Governo Federal anunciou também o adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU), o “ENEM dos concursos”, devido à tragédia no Rio Grande do Sul. O CNU ainda não tem uma nova data confirmada.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes



https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2024/02/6806486-4-passos-para-entrar-no-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html " frameborder="0" allowfullscreen>