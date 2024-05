Iges-DF contrata fonoaudiólogos, urologistas e microbiologistas; confira

CB Correio Braziliense

Todas as vagas são para preencher o cadastro de reserva e exigem expirência mínima de seis meses na área - (crédito: Online Marketing/Unsplash)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu processos seletivos para contratar fonoaudiólogos, analistas de laboratório especializados em microbiologia e médico urologistas. As oportunidades são para preencher o cadastro de reserva.

Todas as chances demandam comprovação de experiência na área de no mínimo seis meses. As inscrições podem ser realizadas entre esta quarta-feira (15/5) e a próxima terça, 21 de maio, por meio do site do Vagas.com. Nas vagas de urologista, o Iges-DF pede comprovações dos diplomas de graduação em medicina e de especialização em urologia.

No caso das vagas referentes à fonoaudiologia, o candidato deve comprovar, além da graduação na área, a especialização em fonoaudiologia hospitalar e conhecimentos na áreas de discussões clínicas. No caso das vagas destinadas à microbiologia, o candidato deve ter graduação em biologia, biomedicina ou farmácia, além de estar cursando curso de pós-graduação em microbiologia clínica.