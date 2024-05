Concurso Caixa RS: veja como pedir mudança de local de prova ou reembolso

Com o adiamento da aplicação das provas do concurso da Caixa Econômica Federal apenas no Rio Grande do Sul, o banco abriu a possibilidade de os candidatos alterarem a cidade de realização das etapas ou pedirem o reembolso do valor da taxa de inscrição do certame.

Os candidatos que optarem por mudar a cidade para realizar a prova em 26 de maio devem fazer o pedido entre quinta (16/5) e domingo (19/5), pelo site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora das avaliações do certame. Nesse processo, é possível escolher qualquer outro município — fora do RS — para fazer a prova.

A mudança de cidade, no entanto, é dificultada por causa das rodovias em más condições, diante das enchentes no RS, e devido ao fato de o aeroporto Internacional de Porto Alegre estar fechado até 30 de maio. Caso o candidato opte por desistir do concurso, é possível pedir o reembolso da taxa de inscrição. Para isso, é preciso acessar o site da Cesgranrio.

MPF questiona adiamento de provas apenas no RS

O Ministério Público Federal (MPF) enviou um ofício, na sexta-feira (10/5), à Caixa cobrando explicações sobre o adiamento do concurso apenas no Rio Grande do Sul. O objetivo do MP é averiguar se a prorrogação do certame somente no RS afetará a isonomia entre os candidatos, já que os outros estados farão as avaliações normalmente em 26 de maio.

Segundo o banco, o adiamento da prova apenas no Rio Grande do Sul não afetará os candidatos. Mais de 1,2 milhão de candidatos de todo o país se inscreveram para o concurso com mais de 4 mil vagas para técnico bancário e funções de nível superior.

Ao enviar o ofício à Caixa, o MPF pediu 48h para resposta do banco. O Correio contatou as duas instituições para questionar se há previsão de respostas conforme o prazo, no entanto, até o momento, não houve respostas à reportagem e um posicionamento oficial do banco do MPF.

Situação no RS

As fortes chuvas assolam 447 cidades no Rio Grande do Sul desde 30 de abril. No estado, há municípios devastados por enchentes, com mais de 500 mil desalojados, 147 mortos e 806 pessoas feridas. O estado decretou situação de calamidade pública. O aeroporto de Porto Alegre está com as atividades paralisadas, rodovias do estado foram bloqueadas e a população sofre com interrupções no fornecimento de água, energia e internet.

Concursos adiados

A trágica situação no Rio Grande do Sul tem provocado adiamentos nas provas de outros concursos públicos. O primeiro a prorrogar a data de aplicação das avaliações foi o Concurso Nacional Unificado (CNU), que estava previsto para 5 de maio.

Outro certame a seguir o mesmo caminho foi o de provimento de vagas para fuzileiros navais da Marinha. Esse certame estava previsto para acontecer no dia 7 de maio e foi transferido para o dia 21 de maio. O concurso do Banco Central também foi prorrogado por causa das enchentes que assolam cidades do RS. As provas estavam marcadas para o dia 9 de maio e ainda não há nova data para aplicá-las.

O concurso para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também foi adiado pelo governo federal por causa da situação no Rio Grande do Sul. As provas objetivas e discursivas estavam previstas para ocorrer em 26 de maio. Com o adiamento, ainda não há data para a aplicação das avaliações.