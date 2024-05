Concurso Ministério da Cultura: edital é publicado com 99 vagas

CB Correio Braziliense

As provas do certame serão aplicadas no dia 28 de julho, em Brasília - (crédito: Reprodução)

O Ministério da Cultura publicou um edital com 99 vagas temporárias destinadas a candidatos de nível superior. As inscrições serão abertas no dia 10 e seguem até 30 de junho. Os candidatos interessados devem fazê-la por meio do site da pasta (acesse aqui). A taxa de inscrição é de R$68.

As provas do certame serão aplicadas no dia 28 de julho, em Brasília. A avaliação terá 10 questões de português, 10 de gestão pública e atualidades, 10 de direito administrativo e 30 de conhecimentos específicos. Haverá, também, uma prova de redação discursiva.

Cargos

As oportunidades ofertadas no concurso do Ministério da Cultura abragem os cargos de técnicas de complexidade intelectual e técnicas de suporte - nível superior. Serão 57 vagas e 42 chances, respectivamente. A remuneração do profissional que trabalhará com técnicas de complexidade intelectual é de R$6.130 e a do aprovado que atuar com suporte será de R$3.800.