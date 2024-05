Concurso Conselho de Biologia 3ª região: edital é publicado

FA Francisco Artur

O concurso para o Conselho Regional de Biologia (CRBio) da 3ª Região teve o edital para o preenchimento de sete vagas de início imediato publicado. Além dessas oportunidades, o certame formará um cadastro de reserva. Os cargos ofertados são para níveis médio, técnico e superior. O CRBio da 3ª Região abrange o Rio Grande do Sul.

Os salários variam entre R$ 3.103,00 e R$ 7.925,00. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de junho de 2024 no site da Legalle Concursos, a banca banca organizadora. Os valores da taxa inscrição são de R$ 15,99 para nível médio, R$ 16,12 a nível técnico e R$ 18,48 para candidatos que tentarão vagas de nível superior.

O pedido de isenção de taxa deve ser feito até 27 de maio. As provas do concurso do Conselho Regional de Biologia da 3ª região serão realizadas em 4 de agosto, em Porto Alegre. As avaliações serão objetivas e discursivas. Os candidatos terão de realizar uma redação.