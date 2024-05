YR Yasmin Rajab

A contratação será por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público - (crédito: Reprodução/Freepik)

O período de inscrição do processo seletivo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) foi prorrogado. Agora, os interessados poderão se candidatar até 20 de junho, por meio do site do Instituto AOCP. O valor da taxa é de R$ 60.

A seleção oferta 200 vagas para especialistas em diversas áreas. Confira:

Especialista em análise de processos de negócios;

Especialista em ciência de dados;

Especialista em desenvolvimento de software;

Especialista em experiência do usuário (UX);

Especialista em gestão de projetos;

Especialista em infraestrutura de tecnologia da informação; e

Especialista em segurança da informação e proteção de dados.

Para concorrer, é preciso ter concluído curso de nível superior. Os aprovados e nomeados receberão o salário de R$ 8.300.

A contratação será por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. O prazo de duração dos contratos será de até quatro anos, podendo ser prorrogado.

Etapas