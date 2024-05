Concurso da Caixa: provas serão aplicadas no domingo (26/5); veja detalhes

FA Francisco Artur

As provas do concurso da Caixa Econômica Federal serão aplicadas a partir das 13h deste domingo (26/5), em municípios brasileiros, com exceção dos localizados no Rio Grande do Sul, por causa da situação de calamidade devido ao mau tempo. Ao todo, 1,2 milhão de pessoas estão inscritas no certame.

A seleção visa preencher vagas para os cargos de nível médio e superior. Os candidatos terão cinco horas para realizar as provas. O cartão de confirmação de inscrição estará disponível no site da banca a partir desta quarta-feira (22/4). Confira o documento aqui.

Vagas

O certame da Caixa oferta 4 mil vagas para os cargos de técnicos bancário novo e especialista em tecnologia da informação e 50 oportunidades para os cargos de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Os salários iniciais variam entre R$ 3.762 e R$ 14.915.