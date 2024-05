CB Correio Braziliense

Imagens de Bras..lia - Minist..rio da Fazenda. ..Foto: Pedro Fran..a/Ag..ncia Senado - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

Com o compromisso de melhoria contínua da administração, o Ministério da Fazenda encaminhou uma solicitação de concurso com novas oportunidades para aqueles que sonham com a carreira pública!

E o melhor não para por aí, de acordo com o documento enviado pelo órgão, foram solicitadas impressionantes 2.171 vagas em diversos cargos de níveis médio e superior de formação.

Confira logo abaixo a lista com os possíveis cargos e vagas do concurso: