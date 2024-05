Concurso TCE Paraná tem edital publicado com salário de R$ 22 mil; confira

FA Francisco Artur

As provas, previstas para acontecer nos dias 17 e 18 de agosto, serão objetivas (17/8), e discursivas (18/8) - (crédito: Reprodução/Unsplash)

O concurso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) teve edital publicado nesta quinta-feira (23/5), com a previsão de preencher 10 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva no cargo de auditor, com a remuneração de R$ 22 mil.

Interessados em se candidatar no certame do TCE devem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, o Cebraspe. O prazo de inscrições será entre os dias 27 de maio e 18 de junho. A taxa para se inscrever é de R$ 125.

Interessados terão até o dia 5 de julho para pagar a taxa de inscrição. Aos candidatos que desejam solicitar isenção, é possível tentá-la entre os dias 27 de maio a 2 de junho. As provas, previstas para acontecer nos dias 17 e 18 de agosto, serão objetivas (17/8), e discursivas (18/8).