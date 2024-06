Concurso Anatel: provas são remarcadas para setembro

YR Yasmin Rajab

As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (5/6) - (crédito: André Luis Pires de Carvalho)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) retificou o concurso público para a carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (5/6).

A retificação altera o cronograma do certame, incluindo a data de aplicação das provas, que foram remarcadas por conta da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. As provas estão marcadas para 15 de setembro. Confira:

Divulgação do edital que informará a

disponibilização da consulta aos locais de provas 29/8/2024 Aplicação das provas objetivas e discursiva 15/9/2024 Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 17/9 a 19/9/2024 das 19 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília) Divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva 17/9/2024 Prazo para a interposição de recursos quanto aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e(ou) ao padrão preliminar de respostas da prova discursiva 18/9 a 19/9/2024 das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília) Divulgação dos gabaritos oficias preliminares das provas objetivas 20/9/2024 Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva 16/10/2024

Sobre o concurso

O edital da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) oferta 50 oportunidades para a carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações.

O concurso será composto pelas etapas de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.

Já a segunda etapa, composta pelo curso de formação, será realizada em Brasília.