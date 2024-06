GDF publica nomeação de novos profissionais da área da saúde

YR Yasmin Rajab

De acordo com o chefe do Executivo local, serão 149 médicos, 122 enfermeiros e 221 técnicos de enfermagem - (crédito: Paulo H Carvalho/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), divulgou a nomeação de novos profissionais da área da saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (4/6).

O texto contempla profissionais das áreas da medicina — anestesiologia, acupuntura, clínica médica, cirurgia oncológica, cirurgia pediátrica, dermatologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, infectologia, mastologia, pediatria, entre outros —, enfermagem e técnico em enfermagem.

Em 27 de maio, Ibaneis autorizou a nomeação de 492 profissionais. De acordo com o chefe do Executivo local, serão 149 médicos, 122 enfermeiros e 221 técnicos de enfermagem.