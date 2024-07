Concurso da Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) tem edital divulgado

Um concurso público foi aberto pela prefeitura de Vitória da Conquista, na Bahia. De acordo com o edital, serão ofertadas 168 vagas, mais a formação de um cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis médio e superior. Confira o edital.

Leia também: Novo Concurso Unificado pode ocorrer em 2025, diz ministra da Gestão

As vagas disponíveis abrangem, entre outras áreas, os cargos de fiscal sanitário, laboratorista, agente comunitário de saúde, nutricionista, médico em diversas áreas, fisioterapeuta, engenheiro sanitarista. Os candidatos devem atender aos requisitos de escolaridade para cada função e ter idade mínima de 18 anos. Os profissionais contratados cumprirão jornadas de 20 a 40 horas semanais, com salários variando de R$ 1.412 a R$ 6.730,13.

As inscrições para o concurso da prefeitura de Vitória da Conquista estarão abertas de 1º a 25 de julho. Para participar, acesse o site do Instituto IDCAP. As taxas de inscrição variam de R$ 90,00 a R$ 110,00, e a solicitação de isenção pode ser feita entre 1º e 3 de julho.

Leia também: Esther Dweck critica reforma administrativa proposta no Congresso

A seleção será composta por prova objetiva para todos os cargos, prevista para 1º de setembro, além de prova de títulos para cargos de nível superior, comprovação de residência e curso de formação para alguns cargos. A prova objetiva incluirá questões de português, raciocínio lógico-matemático, informática, noções de administração pública, legislação municipal, conhecimentos gerais e específicos.