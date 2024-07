Saiba quais concursos abrirão as inscrições em julho

YR Yasmin Rajab

Novas chances para ingressar no serviço público do país serão abertas em julho. Concursos com vagas para diversos órgãos e destinados para diversas áreas de atuação abrirão as inscrições. Confira:

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) está com um concurso aberto para analista de prestação de contas. A carreira exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições podem ser feitas no período entre 4 a 24 de julho, no site do Cebraspe, banca organizadora.

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC) abriu um concurso público que pode contratar até 10 mil servidores durante o tempo de vigência. Os cargos serão efetivos, destinados às unidades escolares da rede pública estadual. As inscrições serão abertas em 9 de julho e poderão ser feitas até 12 de agosto, no site da Universidade Regional de Blumenau (Furb). A taxa custa R$ 150.

Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen)

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) abriu um novo concurso público com 130 vagas e salários de até R$ 8 mil. As chances são para analista técnico de obras e especialista técnico de obras. As inscrições poderão ser realizadas no período entre 8 de julho e 12 de agosto, no site do Avalia, banca organizadora.

Ministério da Cultura

Depois de alguns adiamentos, o Ministério da Cultura marcou a abertura das inscrições para 8 de julho. O certame oferta 99 vagas para as carreiras de técnicas de complexidade intelectual (57 vagas) e técnicas de suporte (42 vagas). Os participantes poderão se candidatar até 1º de agosto, no site do próprio órgão, ao custo de R$ 68.

Secretaria de Educação da Prefeitura de Palmas

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Palmas, no Tocantins, abriu um novo concurso público com vagas para a educação. São ofertadas 3.435 vagas, sendo 2.258 de preenchimento imediato e 1.177 para a formação de cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas entre 8 a 25 de julho, no site da Universidade Federal do Tocantins (UFT).