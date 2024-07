Aparecida de Goiânia (GO) abre concurso com mais de 6 mil vagas

RP Raphaela Peixoto

Interessados poderão se inscrever entre 12 de agosto e 12 de setembro, por meio da página oficial do concurso. - (crédito: Reprodução/Unsplash)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia lançou edital de abertura de concurso público com 6.180 vagas. No total são dois editais: um para guarda civil e agente de trânsito e outro para cargos na área de educação, assistência social, saúde, entre outros (veja a lista completa no final da matéria).

As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior. O valor da remuneração varia entre R$ 1.990,64 e R$ 10.592,21.

Leia também: PMDF publica resultado final do concurso público para soldado

"Do total das vagas existentes, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do concurso público, 5% (cinco por cento) serão reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD)", garante o edital.

Interessados poderão se inscrever entre 12 de agosto e 12 de setembro, por meio da página oficial do concurso. A taxa de inscrição custará entre R$ 64 a R$ 98, a depender do nível de escolaridade.

Segundo o edital, há a possibilidade de se inscrever para cargos e turnos de provas distintos. A prova será aplicada em 13 de outubro em turnos diferentes para diferentes cargos.

Confira a lista dos cargos:

Ensino Superior

Guarda civil municipal — Sexo Masculino

Guarda civil municipal — Sexo Feminino

Analista Superior — Assuntos Sociais

Analista Superior — Comunicação Social

Analista Superior — Cultura e Desporto

Analista Superior — Informática

Analista Superior — Obras e Urbanismo

Analista Superior — Organização e Finanças

Analista Superior — Segurança do Trabalho

Assistente Social

Psicólogo

Pedagogo (30 horas)

Professor de educação física

Professor Fase 2 — Ciências

Professor Fase 2 — Geografia

Professor Fase 2 — História

Professor Fase 2 — Língua Portuguesa/Inglês

Professor Fase 2 — Matemática



Auditor fiscal tributário

Auditor fiscal

Auditor do sistema de saúde — biomédico

Auditor do sistema de saúde — enfermeiro

Auditor do sistema de saúde — farmacêutico

Auditor do sistema de saúde — fisioterapeuta

Auditor do sistema de saúde — médico

Médico veterinário

Técnico em enfermagem — condutor de veículo de urgência — Motolância

Ensino Médio

Agente de trânsito e transporte

Agente de apoio educacional

Ensino Fundamental