Itamaraty lança concurso público para diplomata com salário de R$ 20 mil

RP Raphaela Peixoto

O certame será realizado em duas fases. As provas exigem conhecimentos em inglês, françês e espanhol, além de política internacional - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou nesta sexta-feira (12/7) o edital de abertura do concurso público de Admissão à Carreira de Diplomata. Ao todo são ofertadas 50 vagas na classe inicial de terceiro secretário, cuja a remuneração inicial no Brasil é de R$ 20.926,98.

Para participar do certame, é preciso ter ensino superior em qualquer área. Serão admitidas inscrições via internet, no site da banca organizadora, o Cebraspe. O prazo para se inscrever ficará aberto de 15 a 26 de julho.

O certame será realizado em duas fases. A primeira consistirá em uma prova objetiva, constituída de questões do tipo certo ou errado de língua portuguesa, história do Brasil e mundial, geografia, língua inglesa, política internacional, economia e direito.

Já a segunda etapa será composta por provas escritas de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, política internacional, geografia, economia, direito e um idioma adicional (língua espanhola ou língua francesa).