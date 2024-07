Concurso da Embrapa terá Cebraspe como banca organizadora; confira

CB Correio Braziliense

Os cargos que devem ser preenchidos são os de assistente, técnico, analista e pesquisador - (crédito: Agência Brasil)

O concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) terá o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como banca organizadora. A informação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (15/7).

O fato de haver a divulgação da banca aponta que está próxima a publicação do edital, com os detalhes sobre datas de provas e a quantidade de vagas ofertadas no certame. A expectativa de cursos preparatórios para concurso é que sejam selecionados 1.033 candidatos de níveis médio e superior para trabalhar na Embrapa.

Os cargos que devem ser preenchidos são os de assistente, técnico, analista e pesquisador. A Embrapa está sem realizar concursos públicos desde 2009, quando ofertou 680 vagas de pesquisador nas classes A e B, analista nas classes A e B, e assistente nas classes A e B.