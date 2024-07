Concurso BRB: provas serão aplicadas neste domingo (14/7)

RP Raphaela Peixoto

O exame iniciará às 13h40. As provas terão duração de quatro horas. - (crédito: Reprodução/Freepik)

Ocorre nesse domingo (14/7) a aplicação das provas do concurso público do Banco de Brasília (BRB). O certame oferta, ao todo, 200 vagas para analista de tecnologia da informação, sendo 100 de preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro reserva.

Os candidatos já podem acessar os locais de prova que estão disponíveis no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora do certame. De acordo com o Iades mais de 6 mil candidatos disputarão uma oportunidade.

A banca organizadora recomenda que os candidatos cheguem com antecedência mínima de uma hora. Os portões serão fechados 13h30 e o início do exame está marcado para às 13h40. As provas terão duração de quatro horas.

O salário é de R$ 10.204,91, além de benefícios, para uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.