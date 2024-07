Concurso Dataprev: empresa realiza estudos para organizar nova seleção

CB Correio Braziliense

Como parte da política de renovação do cadastro de reserva, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) realiza estudos sobre a possibilidade de realização de um novo concurso público.



A iniciativa ocorre após a empresa pública ter lançado um edital, com o certame realizado em 2023. "Estudos sobre necessidades das áreas, cargos e perfis estão sendo realizados pelas áreas de gestão de pessoas da Dataprev", afirmou a empresa.

Último concurso Dataprev

Organizado pela banca Cebraspe, o último concurso Dataprev teve seu edital publicado em 2023 e ofertou 222 vagas de níveis técnico e superior de formação. Confira as oportunidades do certame do ano passado:

Nível superior

Cargo 1: Analista de Processamento: 2 vagas imediatas + 30 CR

Cargo 2: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Advocacia: 4 vagas imediatas + 50 CR:

Cargo 3: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Análise de Negócios: 20 imediatas + 270 CR;

Cargo 4: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Arquitetura e Engenharia Tecnológica: 8 imediatas + 50 CR;

Cargo 5: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Comunicação Social: 3 vagas imediatas + 21 CR;

Cargo 6: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Contabilidade: 26 vagas imediatas + 249 CR;

Cargo 7: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Desenvolvimento de Software: 48 vagas imediatas + 375 CR;

Cargo 8: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenharia Civil: 5 CR;

Cargo 9: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenharia Elétrica: 1 vaga imediata + 12 CR;

Cargo 10: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenharia Mecânica: 2 vagas imediatas + 15 CR;

Cargo 11 Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenheiro de Dados: 10 vagas imediatas + 75 CR;

Cargo 12: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Estratégia e Governança: 15 vagas imediatas + 280 CR;

Cargo 13: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão de Pessoas: 3 vagas imediatas + 23 CR;

Cargo 14: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão de Serviços de TIC: 12 vagas imediatas + 80 CR;

Cargo 15: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão Econômico-Financeira: 37 vagas imediatas + 53 CR;

Cargo 16: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Infraestrutura e Operações (Facilities): 10 CR;

Cargo 17: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Inteligência da Informação: 17 vagas imediatas + 233 CR;

Cargo 18: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Logística, Aquisições e Contratos: 4 vagas imediatas + 16 CR;

Cargo 19: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Segurança Cibernética: 8 vagas imediatas + 110 CR;

Cargo 20: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Segurança da Informação e Proteção de Dados: 10 vagas imediatas + 100 CR;

Cargo 21: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Sustentação Tecnológica: 9 vagas imediatas + 55 CR

Cargo 22: Engenheiro de Segurança do Trabalho: 5 vagas CR;

Cargo: 23: Médico do Trabalho: 1 vaga imediata + 13 CR.

Nível técnico

Cargo 24: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho: 10 CR;

Cargo 25: Técnico de Segurança do Trabalho: 1 vaga imediata + 10 CR.

Aprovados fizeram jus aos salários iniciais de até R$ 8.747,61, além de vários benefícios, como o auxílio-alimentação, no valor de R$ 1.111,20.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, aplicadas nas seguintes cidades: Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

