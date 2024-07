CNU: candidatos poderão anotar respostas das provas, diz defensor da DPU

FA Francisco Artur

Com a possibilidade de anotar as respostas do gabarito da avaliação, os candidatos vão receber um folha para registrar as respostas nos últimos 30 minutos de avaliação - (crédito: Reprodução/Freepik)

Candidatos que farão o Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão anotar as respostas do gabarito das provas. A informação foi dada pelo defensor público federal Alexandre Cabral, nesta quinta-feira (18/7). De acordo com ele, a permissão foi conquistada em uma reunião com o Ministério Público Federal, equipes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Advocacia-Geral da União e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal Regional Federal.

As provas do CNU estão previstas para o dia 18 de agosto. Com a possibilidade de anotar as respostas do gabarito da avaliação, os candidatos vão receber um folha para registrar as respostas nos últimos 30 minutos de avaliação.

Alexandre Cabral divulgou detalhes do acordo em suas redes sociais e afirmou que o combinado deve ser homologado em 24 horas, que é o prazo para a ata ser aprovada pelo procurador-geral.

ATENÇÃO QUEM FARÁ CONCURSO NACIONAL UNIFICADO!



Houve ACORDO na ACP da DPU, proposta por mim e pelo amigo @Alexandre_mlo para que:



1. Todos possam anotar as respostas objetivas (folha será fornecida pela organizadora), desde que saindo nos últimos 30min. de prova…(SEGUE-1/3). — Alexandre Cabral (@alexandredpu) July 18, 2024

O Correio contatou o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos — órgão que organiza o CNU — para saber mais informações sobre a possibilidade de candidatos do certame unificado anotarem o gabarito da prova. Até a publicação desta reportagem, não houve respostas.