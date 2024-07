Concurso TSE Unificado: mais de 500 mil candidatos já se inscreveram

FA Francisco Artur

O concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve contar com a participação de mais de 500 mil candidatos! Isso porque, de acordo com o órgão, 541 mil pessoas realizaram a inscrição preliminar, até esta terça-feira (16/7). As inscrições preliminares podem ser feitas até esta quinta-feira (18/7) por meio do site da Cebraspe. Acesse aqui!

Já para garantir a inscrição, é preciso pagar uma taxa de R$ 130 se a vaga pleiteada for de analista judiciário, e R$ 85, caso a oportunidade desejada seja a de técnico judiciário. O prazo de pagamento desta taxa é até o dia 9 de agosto.

Ao todo, o TSE Unificado ofertará 412 vagas. As chances serão distribuídas entre o TSE e outras 26 seções de tribunais regionais eleitorais das unidades federativas. Confira a lista dos TREs que disponibilizarão oportunidades a concurseiros:

Tribunal Superior Eleitoral; Tribunal Regional Eleitoral do Acre; Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Amapá; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo; Tribunal Regional Eleitoral de Goiás; Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso; Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral de Roraima; Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Adiamento das provas

Nessa semana, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o adiamento das provas do concurso do TSE Unificado para o dia 8 de dezembro. Inicialmente, o certame seria realizado em 22 de setembro. De acordo com o TSE, a alteração na data das provas tem o objetivo proporcionar mais tempo de preparação aos candidatos.

Sobre esse aumento de prazo de estudos, o professor Marquinho Fonseca, que leciona no Gran — um curso preparatório para concursos — orienta que os candidatos foquem em matérias "negligenciadas" até o momento.

"Em um concurso tão concorrido, não é interessante deixar passar nada. Então agora é hora de retomar o estudo de tudo aquilo que estava sendo preterido", diz o professor. A dica dada por Marquinhos parte do princípio de que o o concurseiro já focou em disciplinas que teriam um peso maior na prova.