CNU tem questão sobre jovens que debocharam de universitária de 40 anos

IS Isabela Stanga

O caso gerou grande repercussão e foi inclusive comentado pelos ministros dos Direitos Humanos e da Cidadania, e da Educação, Camilo Santana - (crédito: X/Reprodução)

Um vídeo em que três universitárias debocham de uma colega de classe por ela ter 40 anos foi tema de uma questão no Concurso Nacional Unificado, o "Enem dos Concursos", neste domingo (18/8).

A questão foi respondida por todos os candidatos que se inscreveram em cargos que exigem ensino superior, na parte de conhecimentos gerais. De acordo com relatos nas redes sociais, a questão mostrou o diálogo entre as alunas e questionou qual foi o preconceito sofrido pela mulher de 40 anos. Entre as opções estava racismo, etarismo e egeísmo.

Os candidatos não puderam sair com os cadernos de prova, que só serão divulgados pelo governo federal após às 20h deste domingo.

Relembre o caso

O vídeo citado no CNU viralizou na internet em março do ano passado. Uma das estudantes ironiza: "Gente, quiz do dia: como 'desmatricula' uma colega de sala?". Outra responde em seguida: "Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada". Uma terceira concorda.

E essas desqueridas aqui que viraram tema de questão no CNU? pic.twitter.com/wbXrklRbJy — Ju ribe (@julianaribe) August 18, 2024

A estudante que grava o vídeo então diz: "Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade; Eu tenho essa opinião". As estudantes ainda afirmam que a mulher "não sabe o que é Google".

A aluna hostilizada, Patrícia Linhares, disse ao g1 que se preparava para apresentar um trabalho quando soube do ocorrido. Ela registrou boletim de ocorrência por injúria e difamação contra as estudantes, que desistiram da faculdade.

O caso gerou grande repercussão e foi inclusive comentado pelos ministros dos Direitos Humanos e da Cidadania, e da Educação, Camilo Santana, que prestaram apoio a Patricia e repudiaram o etarismo.