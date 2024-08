CNU: candidatos começam a deixar os locais de prova

LG Letícia Guedes

Saída do Concurso Nacional Unificado - (crédito: Mariana Campos)

A partir das 16h30 deste domingo (18/8), os portões dos locais de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram abertos àqueles que já tinham concluído o exame. Para levar o caderno de respostas, no entanto, era necessário aguardar até 17h30.

O Correio acompanhou a saída dos candidatos do Centro Universitário UDF, que relataram exaustão e muita ansiedade para verificar os resultados. Especializado em inteligência computacional, Théo Wanderley, 30 anos, mora na Asa Sul e inscreveu-se para o bloco 2, que aborda tecnologia. Apreensivo, ele disse que, por ser uma prova longa, há sempre aquela desconfiança de que algum deslize foi cometido.

“Apesar disso, o edital estava bem completo, com todas as ementas expostas e com um conteúdo extenso e difícil de acompanhar, mas quem se preparou e manteve a calma conseguiu fazer a prova com tranquilidade”, falou. Ele contou à reportagem que já trabalha na área, mas que conquistar a vaga certamente mudaria sua vida. “Trabalhar no setor público seria uma ótima oportunidade. Por mais que a vaga seja na mesma linha que eu trabalho, isso mudaria bastante coisa na minha vida.”

Théo Wanderley, Concurso Nacional Unificado (foto: Mariana Campos)

O morador da Asa Norte Marcos Vinicius Silveira, 31, é servidor público, mas busca uma ocupação com maiores benefícios. Ele realizou a prova do bloco 6, de Setores Econômicos e Regulação, e avaliou algumas questões como “entregues pela banca”. “O maior desafio, muitas vezes, é vencer o nervosismo para não fazer besteira. De manhã eu fiquei aflito, principalmente na questão discursiva, e pelo tempo ser menor, mas, tirando isso, estou tranquilo”, explicou.

Marcos Vinicius Silveira, Concurso Nacional Unificado (foto: Mariana Campos)

Perguntado sobre os conteúdos que caíram no bloco que inscreveu-se, disse ter ficado surpreso com a quantidade de questões relacionadas diretamente a economia. “Haviam muitas questões que envolviam, de fato, contas com fórmulas bastante complexas para alguém que não é da área. Metade dessas questões eu consegui fazer com base em experiências anteriores, mas em algumas muito especiais eu precisei de criatividade para responder”, relatou.

O chamado "Enem dos Concursos" teve 2,1 milhões de inscritos. Duas provas foram realizadas pela manhã e à tarde em 228 cidades espalhadas pelo país e distribuídas em mais de 70 mil salas.

O Concurso Unificado é inédito e o maior certame já realizado no país, com 6.640 oportunidades em diversas áreas distribuídas em 21 órgãos da administração federal. E a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, já avisou que, em 2025, haverá outro certame na mesma modelagem.