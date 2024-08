Concurso Nacional Unificado teve mais de 50% de abstenção

PG Pedro Grigori PG Pablo Giovanni

A ministra da Esther Dweck adiantou que, em 2025, haverá outro certame na mesma modelagem. - (crédito: Mariana Campos/CB)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, informou que cerca de 1 milhão de pessoas fizeram as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram para o certame, o que faz o nível de abstenção ser superior a 50%.

A informação foi divulgada na coletiva de imprensa de balanço do certame, realizada na noite deste domingo (18/8), no edifício-sede da Dataprev, em Brasília. Segundo a ministra, o número exato de abstenção ainda será divulgado quando todos os dados forem recebidos.

Esther Dweck disse que o número de abstenção foi dentro do esperado, ficando abaixo de outros concursos. “Era o esperado. Já sabiamos que seria acima de 40%, que é a média histórica, e mais de 50% para grandes concursos”, disse a ministra. “O último concurso do Banco Central teve 62% de abstenção, o concurso do Banco do Brasil teve em torno de 50%”, completou.

A ministra informou que o DF teve a menor abstenção do país, enquanto o estado do Ceará teve a maior. A ministra também informou que a maior taxa de abstenção ocorreu no bloco 8, o “Nível Médio”. A menor taxa foi no bloco 3, o de “Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário”.

Além de Esther Dweck, também participaram da coletiva o advogado-geral da União, Jorge Messias; o diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Marco Aurélio Cepik; o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira; o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos; e o coordenador-geral de logística do Concurso Nacional Unificado, Alexandre Retamal, para apresentar o balanço.



"Uma das nossas principais inspirações foi o Enem. Aproveitamos a experiência logística do Enem, adotando medidas como ponto eletrônico e detector de metais”, acrescentou a ministra.

Gabarito oficial



O gabarito oficial do Concurso Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”, será disponibilizado a partir de terça-feira (20/8). De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), apenas na capital federal, o número de candidatos inscritos chega a 195.687.

Embora o gabarito seja divulgado apenas na terça-feira, os participantes do concurso do governo federal poderão acessar o caderno de provas a partir das 20h deste domingo (18/8).

Ao todo, 228 cidades em todo o país realizaram a aplicação do exame. Os portões foram abertos às 7h30 da manhã e fechados às 8h30. Os candidatos tiveram duas horas e meia para concluir a prova de manhã.

Já aqueles que realizaram o exame no período da tarde dispuseram de três horas e meia para finalizar a prova. Confira os temas cobrados nas redações de cada bloco:

- Bloco 1: Política urbana e instrumentos do Estatuto da Cidade

- Bloco 2: SQL (Structured Query Language) e gerenciamento de dados

- Bloco 3: Política Nacional sobre Mudança do Clima

- Bloco 4: Mulher grávida e trabalho periculoso

- Bloco 5: Direitos indígenas

- Bloco 6: Déficit e responsabilidade fiscal

- Bloco 7: Agentes carcerários e políticas públicas

- Bloco 8: Avanço científico e tecnológico para diminuir as desigualdades econômicas