Salários de até R$ 17 mil: confira as novidades do mundo dos concursos

FA Francisco Artur

Confira as novidades no mundo do concurso desta terça-feira (27/8) - (crédito: Kampus Production/Pexels)

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-TO) anunciou, nesta terça-feira (27/8), o interesse na contratação de um banca organizadora para a realização de um concurso público. O anúncio ocorre após o órgão ter formado uma comissão de planejamento para o certame. No TRE-TO, um possível concurso ofertará vagas para cargos de nível superior, com salários entre R$ 8.529,67 e R$ 13.994,78.

A expectativa é de que as oportunidades contemplem os cargos de analista judiciário, analista de apoio especializado focado em tecnologia da informação, além de polícia judicial, programação de sistemas e área administrativa. Ainda não há previsão para a divulgação das datas de inscrições e das provas do concurso do TRE-TO.

Corra! Reta final para se inscrever no concurso do TRF5

Essa terça-feira será o último dia para que interessados no concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região realize as inscrições. Se ligue! As inscrições serão aceitas até as 23h, no site do IBFC, banca organizadora da seleção. O concurso do TRF5 preencherá vagas para o cadastro de reserva.

As oportunidades serão para técnico e analista. Todas serão destinadas a candidatos com nível superior. Os salários são de R$ 17.425,79. As provas serão realizadas em 13 de outubro. O TRF5 atua nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Concurso para professor

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai promover um certame para contratar professores nas áreas de humanidades, economia, medicina, farmácia, ciência e saúde e engenharia. A lista completa das vagas consta no Diário Oficial da União desta terça-feira. Confira aqui.

As inscrições já podem ser realizadas pelo e-mail da área de concentração desejada pelo candidato. Os e-mails de cada departamento constam na publicação do diário oficial.

PM de São Paulo

O concurso da Polícia Militar de São Paulo teve seu gabarito divulgado nesta terça-feira. Ao todo, o certame oferecerá 2.700 vagas para Soldado de 2ª Classe, com salário inicial de até R$ 4.852,21. As respostas oficiais das provas, realizadas em 21 de julho, podem ser conferidas no Diário Oficial de São Paulo. Entre aqui.