Medalhistas olímpicos são homenageados na CLDF, nesta terça (27/8) 

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realiza uma sessão solene em homenagem aos atletas da capital que fizeram parte da delegação brasileira nas Olimpíadas de Paris, em 2024, na manhã desta terça-feira (27/8). Marcaram presença no encontro Ketleyn Quadros, bronze por equipes mistas de judô; e Caio Bonfim, medalhista de prata na marcha atlética de 20 quilômetros.

A solenidade é iniciativa da deputada Jane Klebia (MDB) e do deputado Martins Machado (Republicanos), que é presidente da Frente Parlamentar do Esporte da Casa. “Nós reconhecemos a importância do esporte para os jovens. É criar oportunidade. Sabemos que o esporte do DF sempre carece de muitas oportunidades”, observa Jane, que destaca os atletas homenageados como inspiração para as gerações mais jovens.



Martins Machado assinala que o objetivo da sessão solene é reconhecer o esforço e as renúncias dos atletas na jornada até a conquista das medalhas nas Olimpíadas. “Ao mesmo tempo, nós temos que ouvi-los. O DF tem condições de ter mais representantes na competição. É necessário dar uma maior atenção e buscar mais recursos”, diz o parlamentar, que revela a intenção de conseguir ampliar a quantidade de modalidades contempladas pelo bolsa atleta.



“Espero ser inspiração para vocês. Que amanhã sejam vocês os homenageados aqui. Nosso quadradinho é um celeiro de técnicos e atletas excepcionais”, declarou Ketleyn para um plenário repleto de atletas crianças e adolescentes, que foram à CLDF só para ver de perto os atletas medalhistas do DF. A atleta de Ceilândia recebeu uma moção de louvor da Casa em reconhecimento à conquista na competição mundial.



Renato Junqueira, secretário do Esporte e do Lazer do DF, também esteve presente no encontro. “A gente precisa fazer com que essas medalhas não sejam algo isolado, mas um legado por muitos anos”, disse o secretário, que confirmou o aumento de atletas e modalidades olímpicas e paralímpicas contempladas pelo bolsa atleta.



Medalhistas olímpicos, Caio Bonfim e Ketleyn Quadros, são homenageados na CLDF (foto: DA. Press/ Marcelo Ferreira )

Caio Bonfim pediu mais atenção para o esporte no DF. “Para viver do esporte não pode ser pelo dinheiro, é pelo amor. Assistam ao trabalho que transforma vidas. A gente é uma potência e podemos ser muito mais, com várias Ketleyns no judô”, disse, dirigindo-se aos parlamentares presentes.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também participou da sessão. "Só quem é atleta olímpico sabe qual é a maratona da vida até chegar a uma medalha", pontuou. "Vocês mudam a perspectiva daquela criança que achava que nunca viajaria para o exterior. Mas vocês não só foram para o exterior, como buscaram medalha, não só para o DF, mas para o Brasil", complementou Celina.

Saiba Mais Cidades DF Segmentos buscam estimular maior participação no segundo turno da UnB

Segmentos buscam estimular maior participação no segundo turno da UnB Cidades DF DF amanhece menos cinza e poluentes devem se dissipar ao longo do dia

DF amanhece menos cinza e poluentes devem se dissipar ao longo do dia Cidades DF Carro em alta velocidade colide contra poste e passageira morre

Carro em alta velocidade colide contra poste e passageira morre Cidades DF Ciclista morre após colisão com motociclista na BR-070, na altura da QNG

Ciclista morre após colisão com motociclista na BR-070, na altura da QNG Cidades DF DF tem qualidade do ar moderada nesta terça-feira (27/8), diz Ibram

DF tem qualidade do ar moderada nesta terça-feira (27/8), diz Ibram Cidades DF Casal e bebê morrem ao se jogar de prédio em chamas no Entorno