Destino paradisíaco tem concurso com salários acima de R$ 13 mil

RP Raphaela Peixoto

A Prefeitura de Porto Belo, cidade localizada no Litoral Norte de Santa Catarina, está com concurso público aberto para cargos de todas as escolaridades - (crédito: Reprodução/Google Street View)

A Prefeitura de Porto Belo, cidade localizada no Litoral Norte de Santa Catarina, está com concurso público aberto para cargos de todos os níveis de escolaridades. Ao todo, são ofertadas 70 vagas na administração municipal com salários que podem chegar a R$ 13 mil.

As inscrições estão abertas e seguem até 12 de setembro. Interessados podem realizar as inscrições por meio do site oficial do certame. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva, de títulos e prática, a depender do cargo. A aplicação da prova objetiva está marcada para 20 de outubro para todos os cargos.

A data para a divulgação do resultado final do certame ainda será definida. A remuneração entre R$ 1.823,56 a R$ 13.313,25, dependendo do cargo. O salário mais alto ofertado é para médico clínico geral.

Destino paradisíaco

A cidade se destaca no turismo devido às suas belas praias, incluindo as do Perequê e Caixa D'Aço. Além disso, a facilidade de acesso e a proximidade com a capital Florianópolis, assim como com importantes cidades da região, como Itajaí e Balneário Camboriú, contribuem para sua popularidade.









Entre as praias mais renomadas de Porto Belo, podemos citar a da Ilha de Porto Belo, a do Estaleiro, a do Perequê, a do Centro, a do Araçá, a do Baixio e a enseada do Caixa D'Aço, que atrai visitantes que costumam chegar em lanchas.