Concurso da PCDF com 750 vagas tem banca definida; confira os cargos

O Cebraspe será a banca organizadora do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para a área administrativa. O extrato do contrato foi publicado nesta quinta-feira (5/9) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na página 75. O certame é o primeiro para a área administrativa da corporação e ofertará 750 oportunidades, entre vagas imediatas e de formação de cadastro reserva.

As vagas serão distribuídas para os cargos de gestor de apoio às atividades policiais civis, que exige ensino superior completo, e analista de apoio às atividades policiais civis, que tem como requisito ensino médio. Confira a distribuição:

Gestor de apoio às atividades policiais civis: 60 vagas imediatas e 180 de cadastro de reserva;

Analista de apoio às atividades policiais civis: 200 vagas imediatas e 300 de cadastro de reserva.

Sobre a remuneração, segundo dados do Governo do Distrito Federal (GDF), o salário de um gestor pode chegar a R$ 11.454,21. Já a remuneração de um analista pode chegar a R$ 7.291,73. Os salários variam de acordo com a classe, carga horária e padrão.