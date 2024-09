Ministério Público da União publica edital de convocação do 10º concurso

RP Raphaela Peixoto

O Ministério Público da União (MPU) publicou a convocação dos candidatos com classificação nacional no 10º concurso público, no qual os editais foram publicados em 2018 e 2019. O certame ofertou vagas para os cargos de analista e de técnico. O edital de convocação foi publicado nesta sexta-feira (20/9).

A lista de convocados e as opções pela localidade de lotação estão disponíveis na página de acompanhamento das informações do certame. Segundo o documento, "o candidato que não manifestar sua opção na forma e prazo estabelecidos será considerado desistente da convocação [...], embora se mantenha ativo na classificação nacional e estadual".

De acordo com o documento, para efetivar as escolhas de lotação, o candidato deve preencher um formulário específico, conforme indicado no e-mail encaminhado para candidato. Esse documento deve ser devolvido no prazo de 48 horas a partir do momento em que a mensagem foi enviada. O texto orienta sobre como responder ao formulário.

O edital ressalta que a ordem de preferência indicada pelo candidato não obriga o MPU a acatar suas escolhas. A designação das lotações será feita com base na conveniência da Administração, atendendo, sempre que possível, às opções expressas pelo candidato. O candidato que for nomeado deverá permanecer na mesma unidade administrativa (cidade de lotação) por, no mínimo, um ano.

Novo edital em vista

Um novo concurso com vagas para todas as áreas da estrutura do MPU está previsto. A informação foi passada pelo secretário-geral adjunto do órgão, Paulo Santiago, durante reunião com o diretor executivo do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e ESMPU (SindMPU), Renato Cantoni, em março deste ano.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA 2024), haverá a oferta de 323 vagas para o MPU. O total de vagas será dividido entre o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Militar (MPM), além da Escola Superior.