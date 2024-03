MPU: servidores cobram concurso para policiais institucionais

FA Francisco Artur

Cargo de policial institucional do MPU foi criado há mais de um ano, mas segundo os servidores, ainda necessita de profissionalização - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O SindMPU — Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Escola Superior do Ministério Público da União — publicou um manifesto onde cobra a realização de um novo concurso para o cargo de policiais institucionais do Ministério Público.

A demanda desses servidores foi publicada em um documento denominado "Carta de Brasília". Neste comunicado, produzido durante o 5º Congresso Nacional de Polícia Institucional, realizado no início de março, na capital do país, o SindMPU enfatiza que um certame para o Ministério Público deve organizado "urgente".

"Com oferta de vagas de policiais e mudança da exigência da CNH para categoria "B"", completa o pedido. Atualmente, a carreira de Policial Institucional do MPU tem cerca de 1.084 agentes. O último concurso público para o cargo ocorrido em 2015.

A Carta de Brasília ainda cobra do MPU a regulamentação da carreira de policial institucional do MPU. Esse cargo foi criado há mais de um ano, porém, segundo os servidores, o cargo ainda necessita de profissionalização. No manifesto sindical, os servidores ainda endossaram o envio de um projeto de lei para mudança da nomenclatura do cargo de agente de segurança para agente de polícia do MPU.