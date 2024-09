Concurso do TRF1 tem locais de provas divulgados; Veja onde consultar

FA Francisco Artur

Tribunal Regional Federal da 1ª Região - (crédito: Reprodução/TRF1)

Candidatos que farão o concurso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) já podem consultar seus locais de prova pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. Acesse aqui. As avaliações estão previstas para domingo (29/9), em 13 capitais. Confira a lista:

Belém/DF

Boa Vista/RR

Brasília/DF

Cuiabá/MT

Goiânia/GO

Macapá/AP

Manaus/AM

Palmas/TO

Porto Velho/RO

Rio Branco/AC

Salvador/BA

São Luís/MA

Teresina/PI

Para consultar o local de prova, o candidato deverá preencher o número do CPF cadastrado no concurso. O edital do certame do TRF1 oferta 17 vagas imediatas, alé, de formação de cadastro reserva para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, em diversas áreas de especialidade.