Confira lista de concursos para ganhar mais de R$ 10 mil por mês

FA Francisco Artur

O Correio elaborou uma lista com editais abertos para concursos que oferecem mais de R$ 10 mil por mês - (crédito: MArcello Casal Jr/Agência Bras)

Certamente as ideias de estabilidade no emprego e um bom salário na conta são os objetivos da maioria das pessoas que estuda para passar em um concurso público. Diante disso, o Correio elaborou uma lista com editais abertos para concursos que oferecem mais de R$ 10 mil por mês. Vamos lá?

TCDF

A primeira da lista possui um salário quase quatro vezes maior do que os R$ 10 mil. Trata-se do concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal para o cargo de procurador do Ministério Público. O salário inicial é de R$ 37.731,80. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Cebraspe, banca organizadora do concurso, até 21 de outubro.

Para participar, o candidato precisa ser bacharel em direito e ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica após a conclusão do nível superior. O valor da taxa é de R$ 382,73. O certame oferta uma vaga, além de formação de cadastro reserva.

O concurso do TCDF também oferece sete vagas para o cargo de auditor com salários inicias de até R$ 21.183,51. Neste caso, há oportunidades para as áreas de arquivologia, psicologia e tecnologia da informação. A banca organizadora também será o Cebraspe. As inscrição serão até o dia 2. Será preciso pagar uma taxa de R$ 161,17.

TCEPI

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCEPI) oferta 12 vagas para o cargo de auditor nas áreas de tecnologia da informação, engenharia com salários iniciais de até R$ 17.642,47. A banca organizadora será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). As inscrições podem ser feitas no site da instituição, até o dia 17 de outubro. Para homologar a candidatura, é preciso pagar a taxa de R$ 150.

TRT 20

O Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe (TRT 20) oferece 25 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para os cargos de analista e técnico judiciário. O salário inicial é de até R$ 13.994,78. As inscrições podem ser realizadas, até 17 de outubro, pelo site da Fundação Carlos Chagas, a banca organizadora. As taxas de inscrição são de R$ 110 para analista judiciário e R$ 90 para técnico judiciário.

PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais oferta 255 vagas para cargo de delegado, investigador, perito criminal e médico legista. Essas oportunidades exigem nível superior. Os salários iniciais são de até R$ 14.931,31.

Os interessados devem se inscrever pelo site da FGV, banca organizadora do certame, até o dia 19 de novembro. Para fazer a inscrição, será necessário realizar o pagamento da taxa de participação nos valores a seguir:

delegado: R$ 220;

investigador: R$ 85;

perito criminal: R$ 105; e

médico legista: R$ 220.



Adagri CE – concurso público

Há 480 vagas para níveis médio e superior na Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri CE) com salários iniciais de até R$ 11.304,67. As inscrições seguirão abertas até o dia 29 de outubro, no site da banca Idecan. As taxas de inscrição são de R$ 120 para nível médio e R$ 160 para nível superior.