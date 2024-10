CNU: MGI publica edital de retificação; veja o que mudou

RP Raphaela Peixoto

A entrega dos documentos ocorrerá entre os dias 9 e 10 de outubro. A pontuação final varia entre 5% e 10% dependendo do órgão e cargo da vaga

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (1º/10), a retificação do edital do Concurso Público Nacional Unificado. O documento apresenta modificações na fase de avaliação de títulos, sendo que a entrega dos documentos ocorrerá entre os dias 9 e 10 de outubro.

Para a validação da titulação acadêmica, a atualização detalhou os documentos necessários para justificar títulos de doutorado, mestrado, especialização, residência multiprofissional e graduação, além dos critérios para a comprovação de produção acadêmica, técnica ou cultural.

Além disso, a retificação incluiu mudanças no quadro de pontuação dos títulos, especialmente para o cargo de analista de infraestrutura (AIE) – especialidade: geociências, ligado ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Foram feitas também alterações na fórmula de cálculo da nota das provas objetivas. A pontuação final varia entre 5% e 10% dependendo do órgão e cargo da vaga.