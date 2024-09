Câmara de Goiânia suspende processo para contratar banca de concurso

FA Francisco Artur

Com o cancelamento, a Câmara anunciou a abertura de um novo processo de escolha de banca para concurso

A Câmara Municipal de Goiânia cancelulou a contratação de banca para organizar seu próximo concurso público. O cancelamento, segundo a assessoria de imprensa do legislativo de Goiânia, foi realizado sem haver o resultado da empresa vencedora.

Em nota enviada ao Correio, a comunicação da Câmara de Goiânia justificou ter sido necessário o cancelamento do edital para que fossem preservadas a "integridade" do processo de contratação de banca organizadora de concurso.

"A administração decidiu cancelar o processo de contratação e reabri-lo depois que uma das empresas enviou nova proposta de preço com pedido de desconsideração do anterior. O cancelamento foi para preservar a integridade do processo e evitar questionamentos futuros", afirma a nota.

Com o cancelamento, a Câmara anunciou a abertura de um novo processo de escolha de banca para concurso. O novo certame, de acordo com informações do jornal O Popular, deve ofertar 54 vagas para diversos cargos. As chances vão envolver oportunidades para níveis médio e superior. Os salários iniciais devem vairar de R$ 6.015,33 e R$ 9.254,36.

O último certame da Câmara de Goiânia ocorreu em 2018 e teve como banca organizadora a Universidade Federal de Goiás. As vagas foram destinadas para cargos de níveis médio e superior, com carga horária semanal de 30 horas ou em conformidade com a Lei específica para o cargo.