TRT de Pernambuco publica edital de concurso com salário de até R$ 13 mil

RP Raphaela Peixoto

TRT-6 (PE) publica edital de concurso para técnico e analista judiciário - (crédito: Reprodução/TRT da 6ª Região (PE))

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região lançou o concurso público com vagas para analista e técnico judiciário, ambos de nível superior. O certame destina-se ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva e será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (31/10). (Confira o link ao final da matéria)

As inscrições ficarão abertas entre os dias 4 e 29 de novembro. Elas devem ser realizas por meio do site da banca organizadora. O valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo, sendo R$ 110 (analista) e R$ 90 (técnico). O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado até 2 de dezembro.

O concurso constará das provas objetivas (sobre conhecimentos gerais, noções de informática e conhecimentos específicos) e prova discursiva (redação). Os exames serão aplicados no dia 16 de fevereiro em Recife/PE.

Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União e demais normativos federais aplicáveis à Justiça do Trabalho, bem como à regulamentação interna do Tribunal.

A remuneração inicial para o cargo de analista é de R$ 13.994,78, exceto o cargo de analista judiciário - área judiciária - especialidade oficial de justiça avaliador federal, cujo salário é de R$ 16.035,69.

Já o cargo de técnico é de R$ 8.529,65. O salário do cargo de técnico judiciário, área administrativa, especialidade agente da polícia judicial será acrescida da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, no valor de R$ 1.243,91.

Especialidades:

Analista judiciário:

Analista Judiciário - Área judiciária;



Analista judiciário - Área judiciária - especialidade oficial de justiça avaliador federal;



Analista judiciário - Área administrativa;



Analista judiciário - Área apoio especializado - especialidade medicina do trabalho; e



Analista judiciário - Área apoio especializado.

Técnico judiciário:

Técnico judiciário - área administrativa



Técnico judiciário - área administrativa - agente da Polícia Judicial

Concurso TRT 6ª Região