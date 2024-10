TJ de Rondônia lança concurso com salários de até R$17 mil

RP Raphaela Peixoto

A seleção dos candidatos compreenderá provas objetivas e discursivas, para todos os cargos, ambas de caráter eliminatório e classificatório - (crédito: Reprodução/CNJ)

O Tribunal de Justiça de Rondônia lançou o concurso público com vagas para técnico (nível médio) e analista judiciário (nível superior). O edital de abertura foi publicado nesta sexta-feira (25/10) no Diário da Justiça Eletrônico e no site oficial do certame. Organizado pelo Instituto Consulplan, o certame oferta 25 vagas imediatas, sendo dez para técnico e 15 para analista. Também será formado cadastro reserva.

A remuneração é de R$ 7.533,99 para técnico judiciário. Já o salário do cargo de analista judiciário é de R$ 10.959,82, exceto para a especialidade de analista de sistemas que a remuneração é de R$ 17.132,48.

A seleção dos candidatos compreenderá provas objetivas e discursivas, para todos os cargos, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão realizadas na capital de Rondônia, Porto Velho, e nas cidades de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D’Oeste, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena. A aplicação das provas está marcada para 2 de fevereiro.

As inscrições poderão ser realizadas, por meio do site da banca organizadora, entre os dias 05 novembro e 05 de dezembro. Os candidatos poderão realizar até duas inscrições, desde que as provas para os cargos escolhidos ocorram em turnos distintos. O valor da taxa de inscrição para o cargo de técnico judiciário é de R$ 100 e para analista é de R$ 130.

Especialidades para analista

As oportunidades para o cargo de analista são para as seguintes formações: