CNU: reta final para entrar com recurso de lista de heteroidentificação

Candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) que tiveram de comprovar as respectivas autodeclarações terão até esta quinta-feira (14/11) para entrar com recurso contra a relação de aprovados no teste de heteroidentificação. Divulgada na quarta (13/11), essa lista pode ser acessada no site da Cesgranrio, a banca organizadora do certame.

O questionamento deve ser feito por meio da área “Interposição de recursos”, no site da banca. O procedimento de heteroidentificação do CNU foi filmado pela banca e contou com a coleta de dados biométricos dos candidatos.

CNU

Maior certame realizado no país, o Concurso Nacional Unificado ofertou 6.640 vagas para diversas áreas distribuídas em 21 órgãos da administração federal. Inicialmente, o CNU deste ano estava previsto para ser realizado em maio, mas devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o certame ocorreu em agosto.

Após o adiamento, 31 mil candidatos desistiram de prestar as provas e pediram ressarcimento da taxa de inscrição — R$ 90,00 para cargos de nível superior e R$ 60,00 para cargos de nível médio. A cidade de Brasília foi a capital do país com maior número de inscritos, com quase 200 mil candidatos cadastrados, seguida pelo Rio de Janeiro, com 125,5 mil, e São Paulo, com 86,9 mil.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, já avisou que, em 2025, haverá outro concurso unificado. No momento, o Ministério da Gestão consulta órgãos federais sobre a demanda por vagas em um possível CNU do ano que vem.