Ministério da Gestão consulta órgãos sobre vagas para CNU de 2025

FA Francisco Artur de Lima

CNU: qual a melhor estratégia para a reta final dos estudos? -

A preparação para o Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025 está a todo vapor! O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) iniciou o processo de consulta com órgãos do serviço federais para avaliar a demanda por vagas em uma eventual segunda edição do certame unificado.

O primeiro CNU foi realizado neste ano e ofertou 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. Na edição deste ano, o número de inscritos foi de 2,1 milhões. A taxa de abstenção ficou em 54,12%.

Os detalhes, como números de vagas e de órgão participantes de um CNU 2025, serão definidos a partir das respostas dos órgãos consultados pelo MGI. A titular da pasta, ministra Esther Dweck, já avisou que, em 2025, haverá outro concurso unificado.

CNU deste ano

Inicialmente marcada para o dia 5 de maio, a primeira edição do Concurso Nacional Unificado teve de ser remarcada por causa da crise climática que assolou municípios do Rio Grande do Sul. Dias após o cancelamento, as provas foram marcadas para o dia 18 de agosto.

Os resultados do CNU deste ano já foram divulgados. A banca organizadora foi a Fundação Cesgrario. Neste momento, o certame está na fase de confirmação de autodeclaração dos candidatos que concorreram à vagas reservadas a indígenas e negros. Os resultados preliminares sairão em 4 de novembro. Os finais, no dia 21 de novembro.