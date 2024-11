YR Yasmin Rajab

Concurseiros à espera da prova: mais de 2 milhões se inscreveram no CNU - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O anúncio dos aprovados do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), previsto para hoje, foi adiado. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que um novo cronograma será divulgado ainda nesta quinta-feira. A decisão foi tomada após uma ordem judicial, expedida no início deste mês, que exigiu a reintegração dos candidatos que haviam sido eliminados por não preencherem todos os campos de identificação no cartão de respostas da prova.

A decisão judicial, publicada em 6 de novembro, foi assinada pelo juiz Adelmar Aires Pimenta da Silva, da 2ª Vara Federal. De acordo com a determinação, o Poder Executivo e a Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame, tinham um prazo de 10 dias para republicar o resultado do concurso, incluindo os nomes desses candidatos.

No cartão de respostas do CNU, os candidatos precisavam, além de assinar e registrar a impressão digital, indicar qual era o caderno de prova e o tipo de gabarito que receberam. A prova oferecia três gabaritos distintos, que apresentavam a ordem das questões de forma diferente. Embora essas orientações estivessem mencionadas nas instruções, muitos candidatos não completaram todos os campos de identificação no cartão de respostas.

Um dia depois da aplicação da prova, em 18 de agosto, o Ministério da Gestão, responsável pelo CNU, informou que decidiu eliminar os candidatos que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas. Isso incluiu, por exemplo, quem não marcou o número do caderno de prova no gabarito.

A ministra do MGI, Esther Dweck, já havia afirmado que quem não marcou o número do gabarito não seria eliminado e que a Cesgranrio faria um "esforço enorme" para identificar qual era o gabarito do candidato.