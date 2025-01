Calendário do CNU é antecipado: aprovados saem em 4 de fevereiro

RP Raphaela Peixoto RP Raphael Pati

Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (14/1), a ministra da gestão, Esther Dweck, anunciou o cronograma final do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A ministra afirmou que conseguiu antecipar em uma semana o cronograma do certame. Nesse sentido, a divulgação das notas finais do "Enem dos Concursos" está prevista para 4 de fevereiro.

Nesta mesma data serão convocados para participar dos cursos de formação para aqueles candidatos que concorrerem a cargos que têm como etapa o curso de formação. De acordo com o cronograma, o edital a respeito dessa etapa será publicado na quarta-feira (15/1). O prazo para confirmar a participação no curso de formação será entre os dias 4 e 5 de fevereiro.

“A gente conseguiu junto com a banca essa antecipação, porque a gente está com uma expectativa muito grande para a chegada de novos servidores, então para a gente essa antecipação é muito oportuna para a gente”, afirmou a ministra.

Veja o cronograma completo:

Divulgação das notas finais para todos os candidatos em cada cargo em que estiverem inscritos e da 1ª lista de classificação para todos os cargos dos blocos 1 a 7 – 4 de fevereiro de 2025

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos do bloco 8 – 4 de fevereiro de 2025

Divulgação da 1ª convocação para os cursos de formação dos blocos 1 a 7 – 4 de fevereiro de 2025

Prazo para confirmação de participação em curso de formação – 4 e 5 de fevereiro de 2025

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos dos blocos 1 a 7 e 2ª convocação para cursos de formação – 11 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em cursos de formação – 11 e 12 de fevereiro de 2025

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos dos blocos 1 a 7 e 2ª convocação para cursos de formação – 18 de fevereiro de 2025

Prazo para confirmação de participação em cursos de formação – 18 e 19 de fevereiro de 2025

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos dos blocos 1 a 7 e convocação para matrícula nos cursos de formação – 28 de fevereiro