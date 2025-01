Defensoria Pública de SP publica concurso com 400 vagas e salário de R$ 9 mil

FA Francisco Artur de Lima

As avaliações objetivas e discursivas ocorrerão nos dias 13 de abril e 29 de junho, respectivamente - (crédito: Reprodução/FazDireito)

Com 400 vagas e salários iniciais de até R$ 9.123,70 mil, o edital do concurso para a Defensoria pública de São Paulo (DPE/SP) foi publicado nesta sexta-feira (24/1). As oportunidades, que serão para o cargo de analista e exclusivas para graduados em direito, também preencherão as listas de cadastro de reserva.

As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira (27/1), no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso, e vão até o dia 27 de fevereiro. De acordo com o edital, a taxa de inscrição será de R$ 170.

Provas

O edital do concurso da Defensoria de São Paulo prevê que a seleção será feita por meio de três etapas: provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. As avaliações objetivas e discursivas ocorrerão nos dias 13 de abril e 29 de junho, respectivamente. A seleção ocorrerá apenas na cidade de São Paulo.

Para realizar as avaliações discursivas, o candidato terá de ser aprovado nas provas objetivas, que terão duração de 4 horas e 30 minutos e serão compostas por 88 questões, distribuídas nas seguintes disciplinas: