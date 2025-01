Ibama lança concurso para analista com salários de até R$ 9.994,6

RP Raphaela Peixoto

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) lançou o concurso para analista. O edital de abertura foi publicado nesta sexta-feira (24/1) no Diário Oficial da União. Serão ofertadas 460 vagas, sendo para 130 para o cargo de analista administrativo e 330 para o cargo de analista ambiental. Ambos os cargos são de nível superior. A remuneração é de R$ 9.994,60, para as duas funções.

O certame tem como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Compõem o concurso: provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. As provas objetivas e discursiva, , bem como as etapas comprobatórias para os candidatos negros e com deficiência serão realizados em 26 capitais brasileiras em 6 de abril.

As inscrições serão abertas na quinta-feira (30/1). Interessados podem se inscrever, por meio do site do Cebraspe, até 18 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95. Podem solicitar a isenção do valor da taxa de inscrição: candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Das provas

As provas objetivas será constituída de itens 50 de conhecimentos básicos e 70 conhecimentos específicos e valerão 120 pontos. O julgamento de cada questão será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item.

A prova discursiva consistirá em uma redação de até 30 linhas. O exame avaliará o conteúdo (conhecimento do tema), a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. A avaliação valerá 20 pontos.

A divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva está prevista para 7 de maio.