PRF convoca aprovados para 3ª turma do Curso de Formação Policial

RP Raphaela Peixoto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou, nesta quarta-feira (29/1) a convocação para a matrícula na terceira turma no Curso de Formação Policial (CFP), referente ao concurso público com vagas policial rodoviário federal de 2021. O documento foi publicado no Diário Oficial da União.

De acordo com o edital, a matrícula no CFP será efetuada, exclusivamente, via internet, no site do Cebraspe, no período entre os dias 5 e 6 de fevereiro. O candidato que não formalizar o pedido de efetivação de matrícula será eliminado do certame. Após a realização da matrícula, o candidato deverá apresentar-se pessoalmente no Campus I da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UNIPRF), localizado em Canasvieiras (Florianópolis/SC).

Serão aplicadas duas provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, sendo a primeira com 40 itens, e a segunda com 60 itens, que versarão sobre todos os conteúdos abordados no CFP. A data, horários e locais da aplicação dos exames serão divulgados posteriormente.

Em dezembro do ano passado, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizou a nomeação de 473 candidatos excedentes do certame. Segundo a PRF, "as nomeações preencherão o quadro total de vagas da corporação, o que representa uma atuação mais eficiente".

O concurso

O certame ofereceu 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. O Cebraspe é o organizador. Compôs o certame: provas objetivas e discursivas. À época foram registradas um total de 303 mil inscritos.